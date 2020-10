Nakupujem na internete a pomáham zároveň? Áno, dá sa to!

Viete o tom, že existuje možnosť z každého Vášho nákupu na internete v partnerských obchodoch Dobromatu (nie je ich vôbec málo, je ich tam 1435), môžete venovať časť svojho nákupu vybranej dobročinnej organizácii? Super, že?

Venujte niekoľko % z nákupu, nepreplatíte ani cent a podporíte dobrú vec (Dobromat)

Blíži sa obdobie nákupu vianočných darčekov a vzhľadom na aktuálne COVID-19 obmedzenia ich asi väčšina z nás bude riešiť nakupovaním na internete. Viete však, že pri nakupovaní viete zároveň aj pomáhať? Ďalšou dobrou správou je, že vás to NEBUDE STÁŤ ANI CENT NAVYŠE :)

Nástroj, ktorý toto umožňuje sa nazýva Dobromat. Funguje od roku 2016 a do tejto aktivity je momentálne zapojených cez 1400 internetových obchodov - čiže je tu slušná šanca, že medzi nimi nájdete aj ten váš obľúbený.

AKO SA DOZVIEM, ČI JE KONKRÉTNY OBCHOD ZAPOJENÝ DO DOBROMATU?

Existujú 2 spôsoby, ako to zistiť.

Rýchly a jednoduchý spôsob, je pridať si do internetového prehliadača pomocníka, ktorý Vás vždy upozorní, keď navštívite stránku, ktorá je do Dobromatu zapojená. Jednoducho si pridajte tohto pomocníka cez https://dobromat.sk/rozsirenie/pridat.

Takto to potom vyzerá, keď si otvoríte stránku, cez ktorú môžete venovať časť svojho nákupu vybranému združeniu.

Ak si pomocníka inštalovať nechcete, tak je potrebné pred uskutočnením nákupu na internete ísť najskôr na stránku Dobromatu a tam si vyklikať, v ktorom obchode chcete nakupovať a ktorému združeniu chcete svoje percentá z nákupu venovať.

Z vlastnej skúsenosti vieme povedať, že pomocník je skutočne nápomocný a pripomenie vám možnosť darovať svoje % z nákupu, zatiaľ čo vy už rozmýšľate nad niečím iným.

Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.

Fungovanie Dobromatu je vysvetlené aj v tomto videu:

video //www.youtube.com/embed/XMmUFBkhzbg

Ďakujeme, že nám pomáhate aj Vašimi nákupmi!