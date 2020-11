Aj študenti pomáhajú s UNICEF podporiť vzdelanie detí

Študenti FEM sa rozhodli vytvoriť kampaň a pomôcť deťom čo žijú vo vojnových oblastiach a v menej rozvinutých krajinách, kde majú obmedzené možnosti na vzdelávanie.

Pomôžte spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zabezpečiť vzdelanie pre deti tam, kde vôbec nie samozrejmosťou.

Nyayiel (8) so sebou nosí do školy starú rozbitú prenosnú chladničku, pretože v škole nemá na čom sedieť. „Je to celkom pohodlné, pretože je plochá, ale chcela by som sedieť na stoličke za lavicou. Mojím obľúbeným predmetom v škole je matematika, a keď bu (© UNICEF/UN030158/Rich)

Pre deti na Slovensku je školské vzdelanie samozrejmé, väčšina tunajších detí má šancu naučiť sa niečo nové každý jeden deň. Deťom v chudobných krajinách alebo krajinách zasiahnutých humanitárnymi krízami, chýba aj to najzákladnejšie vzdelanie. Pomôžte nám zabezpečiť vzdelanie pre deti, ktoré to naozaj veľmi potrebujú.

Školáci v Toumodi-Sakassou, Pobrežie Slonoviny. (© UNICEF/UNI333571/Dejongh)

Deti v týchto krajinách stratili možnosť vzdelávať sa nakoľko je v ich krajine vojna a museli ujsť pred streľbou či bombardovaním. Rodiny týchto detí nemajú peniaze na školu či jedlo, boli unesené alebo im zomreli rodičia a ocitli sa na ulici poprípade z nich urobili vojakov. Príležitosť na vzdelanie Covid-19 ešte viac skomplikoval, keďže veľa detí sa nevie pripojiť na diaľku pretože im chýba základné vybavenie ako je rádio, televízia, počítač, internet a v niektorých prípadoch im chýba aj elektrika.

Situácia počas pandémie COVID-19 je kritická. Ani my na Slovensku teraz nemôžeme chodiť do školy, ale stále sa môžeme vzdelávať vďaka moderným technológiám. Deti z vojnových oblastí a chudobných krajín túto možnosť nemajú.

My ako študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre podporujeme vzdelávanie detí. Boli by sme radi, ak sa pridáte. Podporte aj Vy vzdelanie detí a vyčarte tak úsmev na ich tvári, ktoré by si to bez Vašej pomoci nemohli dovoliť.Bez vzdelania stratia akúkoľvek šancu na lepšiu budúcnosť.