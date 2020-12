Daruj kúsok zo svojich Vianoc a získaj dobrý pocit

Kládli ste si niekedy otázku čo pre Vás Vianoce znamenajú? Znamená to milovať ostatných viac ako samých seba?

Jednoducho povedané Vianoce sú obdobím pokoja a mieru. Ľudia sú zrazu milší, vďačnejší a pokornejší. Pre niekoho trvajú len jeden deň, v ktorom sa snažíme dohnať všetko, čo sme počas roka nestihli a napraviť všetko, čo sme pokazili. Pre iného môžu predstavovať šťastie, lásku, zdravie alebo veľkú hostinu plnú jedla a pitia.

Bohužiaľ, nie všetci na svete majú také šťastie, aby zažili veci, ktoré sú pre nás úplne bežné. Niekomu sa to nepodarí za celý život. Častokrát im to nedovoľuje finančná situácia, v ktorej sa nachádzajú, kultúra alebo nepokoje, prípadne iné problémy krajiny v ktorej žijú.

Skúsme sa preto na okamih zastaviť. Každoročne mnohí z nás vynakladajú množstvo finančných prostriedkov na rôzne darčeky, častokrát aj zbytočné, ktorými chceme potešiť svojich najbližších. Čo ak by sme to tento rok poňali trochu inak a darovali by sme kúsok našich Vianoc tým, ktorí si ich sami zariadiť nevedia. Myslime na tých, ktorí žijú v extrémnej chudobe a nemajú dostatok liekov. Na tých, ktorí nemajú čo jesť, piť, kde spať a snažia sa bojovať každý jeden deň o prežitie. Pre nich Vianoce znamenajú hlavne jedlo, hygienické a zdravotnícke potreby, vakcíny a predovšetkým zdravie a lekárska starostlivosť. Nevedia, ako si poradiť v tejto situácii a preto JEDINE my všetci im vieme pomôcť a darovať týmto ľuďom kúsok našich Vianoc.

Všetky formy pomoci UNICEF je možné realizovať len vďaka ochote našich partnerov, rôznym zbierkam a samozrejme vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom. Preto je aj Vaša pomoc veľmi dôležitá.

Kúpou Vami zvoleného darčeka zaistíte rodinám a detičkám viac ako len Vianoce. Darujete im to nevyhnutné pre ich život a nádeje pre ďalšie Vianoce.

(UNICEF Slovensko)

Na výber sú tri balíčky:

Zdravie v balíčku za 5 €, ktorým darujete tabletky a mikronutričný prášok;

Darček pre život v hodnote 15 € obsahuje energetické sušienky, tabletky a vitamíny;

Veľký balíček zdravia v hodnote 30 € je darček, v ktorom sa nachádzajú tabletky, antibiotiká, vakcíny, test na maláriu a menštruačné vložky.

Je len na Vás, ktorým z darčekov chcete pomôcť a získať tak DOBRÝ POCIT. Po jeho zakúpení dostanete od nás emailom darovací certifikát, ktorým môžete potešiť seba alebo blízkych.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.