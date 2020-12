Vakcína proti COVID-19 je tu, a čo ďalej?

Prvé vakcíny dorazili už aj na Slovensko, očkovací plán bol predstavený. Aká je a bude úloha UNICEFu v súvislosti s vakcínou proti COVID-19 a prečo UNICEF požaduje, aby boli učitelia pri očkovaní prioritizovaní.

video //www.youtube.com/embed/OtppY98YZpE

Obstarávanie a následná distribúcia vakcín proti COVID-19 je najväčšou operáciou svojho druhu. Úlohou UNICEF je koordinácia obstarávania, zabezpečenie medzinárodnej nákladnej prepravy a prepravy vakcín v jednotlivých krajinách, v rámci globálneho mechanizmu COVAX Facility.



Hlavnou úlohou COVAX Facility je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcín proti COVID-19 pre všetky zúčastnené krajiny - v súčasnosti je ich 189.

Je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že s dostupnosťou vakcín nebude žiadna krajina tlačená do úzadia. Bolo by to nielen nespravodlivé, bolo by to nerozumné. Celý svet zostane voči vírusu zraniteľný, kým pred ním nebudú chránené aj krajiny s najslabším zdravotným systémom.

Čo je COVAX Facility?

COVAX je jedným z troch pilierov akcelerátora (Access to COVID-19 Tools - ACT), ktorý v apríli 2020 iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska komisia a Francúzsko v reakcii na pandémiu. Spojenie vlád, globálnych zdravotníckych organizácií, výrobcov, vedcov, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a filantropie s cieľom poskytnúť inovatívny a spravodlivý prístup k diagnostike, liečbe a vakcínam COVID-19. Je to jediné skutočne globálne riešenie tejto pandémie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých kútoch sveta mali zabezpečený prístup k vakcínam COVID-19, akonáhle budú k dispozícii - bez ohľadu na to, či sú bohaté alebo chudobné.

Ako?

Prostredníctvom COVAX Facility - pod vedením GAVI, the Vaccine Alliance, WHO a CEPI- UNICEF s partnermi spolupracuje s výrobcami na obstarávaní dávok vakcín proti COVID-19, ako aj na preprave, logistike a skladovaní. V spolupráci s PAHO revolving fund vedieme obstarávanie a dodávku pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami, a zároveň podporujeme obstarávanie pre viac ako 97 krajín s vyššími strednými a vyššími príjmami. Spolu to predstavuje viac ako štyri pätiny svetovej populácie.

Kedy?

Po schválení bezpečnej a účinnej vakcíny WHO, začne UNICEF operáciu na prepravu vakcín od výrobcov do cieľových krajín. Prvé 2 miliardy dávok sú určené na ochranu zdravotníckych pracovníkov a sociálnych pracovníkov v prvej línii, ako aj vysoko rizikových a zraniteľných osôb.

Prečo UNICEF?

Ako najväčší nákupca vakcín na svete má UNICEF jedinečnú a dlhoročnú skúsenosť v oblasti obstarávania a logistiky na pomoc deťom v núdzi. UNICEF ročne zaobstará viac ako 2 miliardy dávok vakcín na rutinnú imunizáciu a reaguje tak aj na vzniknuté epidémie v takmer 100 krajinách sveta. Sme hlavným partnerom pre obstarávanie GAVI, the Vaccine Alliance, a za posledných 20 rokov sme pomohli viac ako 760 miliónom detí život zachraňujúcimi vakcínami, čím sme zabránili viac ako 13 miliónom úmrtí.

(© UNICEF/UNI342154/Pocaterra)

Pri globálnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov zabezpečujeme, aby sa zdravotnícky personál mohol vrátiť do práce, aby deťom a ich matkám mohol poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť - očkovanie, liečbu podvýživy a iných život ohrozujúcich chorôb, ako je malária a hnačky, ako aj pôrodnícke služby, prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Ide o základné služby, bez ktorých sú v ohrození milióny životov detí vzhľadom na rozsiahle narušenie základných služieb počas lockdownov. Nemôžeme dovoliť, aby jedna epidémia viedla k prepuknutiu ďalších, ktoré by mohli zruinovať roky pokroku v oblasti zdravia detí.

Prečo UNICEF žiada vlády, aby uprednostnili pri očkovaní učiteľov?

Reakciou na pandémiu COVID-19 je v mnohých krajinách zatváranie škôl. Pred mesiacom klesol v dôsledku pandémie počet detí v predškolských zariadeniach zhruba na 230 miliónov, čo je pokles o 1, 5 miliardy.

(© UNICEF/UNI381628/Desjardins)

V novembri však tento počet stúpol o 387 percent, čo ovplyvnilo ďalších 90 miliónov študentov na celom svete. To znamená, že školy a učebne sa zatvorili pre takmer každého piateho školáka na svete (350 miliónov študentov).

Zatváranie škôl má obrovský vplyv nielen na vzdelanie, ale aj na zdravie, výživu, bezpečnosť a mentálne zdravie. Čím dlhšie nebudú deti chodiť do školy, tým menšia je pravdepodobnosť ich návratu, a tým ťažšie sa vrátia do zamestnania aj ich rodičia. Posledné dôkazy napriek tomu poukazujú na to, že školská dochádzka sa nezdá byť hlavným zdrojom šírenia koronavírusu a zamestnanci škôl nie sú v porovnaní s ostatnou populáciu vystavení vyššiemu riziku.

Žiadame vlády, aby uprednostnili učiteľov, ktorí by mali byť zaočkovaní proti COVID-19 po zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii, aby boli ochránení pred komunitným prenosom a mohli pokračovať vo svojom poslaní a ďalej vyučovať.

Naďalej tiež vyzývame vlády, aby uprednostnili znovuotvorenie škôl a zároveň prijali všetky dostupné opatrenia na ich bezpečné otvorenie.