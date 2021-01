Príbeh z Jemenu: Záchrana životov je jednoduchá, ak na to máme potrebné veci

Slabozelená tehlová stena nemocnice Al-Zaidia vyniká v prázdnom meste, kde okrem prachu a špiny po zdemolovaných budovách nezostalo už nič.

Vnútri polorozpadnutej budovy nemocnice sa nachádza skromné zdravotné centrum, v ktorom lekári zachraňujú detské životy každý deň. Tragické osudy mnohých rodín v Jemene sú už viac ako sešť rokov zatienené vojnou.

Vidiecka nemocnica Al-Zaidia, kde sa Doa’a lieči. (© UNICEF/UN0276389/AlGhabri)

Príbytky obyvateľov vyrobené z bahna a palmových listov sú na pokraji zrútenia a v stálej hrozbe zničenia pri vojnových náletoch. Ekonomika sa deň čo deň zhoršuje a jemenský rial stráca svoju hodnotu.

V týchto katastrofických podmienkach mnoho rodičov tvrdo pracuje pre snahu zabezpečenia čo i len základných potrieb. Veľká vačšina detí je na pokraji života a smrti, kvôli situácii, ktorej by sa dalo s ľahkosťou predísť.

(© UNICEF/UN0276394/AlGhabri)

Uprostred všetkého násilia a trápenia sa ligoce drobný plamienok nádeje v podobe centra výživy financovaného UNICEF.

Poďme sa pozrieť dnu

Jemenský zdravotný systém sa rozpadá, a preto bolo mnoho nemocníc odstavených. No vidiecka nemocnica Al-Zaidia je jednou z mála, ktorá ešte ako-tak funguje.

Toto výživové centrum znamená pre život detí veľa, keďže je jediné z mála v celom regióne regióne, ktoré ešte stále stojí a funguje.

Deti v Jemene platia za vojnu priveľkú cenu. Najmä novorodenci, ktorí sú vždy náchylní na komplikácie pri narodení vrátane chorôb ako zápal pľúc, hnačky atď. (© UNICEF/UN0276402/AlGhabri)

Každý deň po otvorení čakajú personál heroické výkony. Pripraviť jedlo. Matky sa snažia držať svoje malé deti v pokoji, aby lekári mohli zmerať, v akom stave podvýživy sa nachádzajú. Používa sa na to MUAC páska, ktorá sa obmotá okolo ich drobných ručičiek. Počas dňa sa v centre objavuje mnoho vydesených rodín, ktoré hľadajú pomoc pre svoje deti. Lekári a zdravotné sestry zabezpečujú zdravotnú starostlivosť a bezplatné lieky.

Ekonomická situácia v Jemene sa zhoršuje a vojna pokračuje. Výživové centrá poskytujú ešte jednu veľmi dôležitú službu miestnym rodinám. Poskytujú útočiská. Toto je jedno z mála miest v Jemene, kde rodiny vedia, kedy príde ich ďalšie jedlo. Je to miesto plné nádeje, kde veľa detských životov dostane druhú šancu.

(© UNICEF/UN0276392/AlGhabri)

Záchrana Doa’a

Drobná Doa’a dorazila do terapeutického centra výživy v náručí svojej matky Zahry. Doa’a bola kriticky podvyživená. Jej matka Zahra bola tiež v kritickom stave. Taktiež bola ťažko podvyživená, a preto nemohla dojčiť, navyše trpela komplikáciami so zápalom pľúc.

,,Pochybovala som, že sa Doa’a vráti domov.” Zahra, matka Doa’a

Zahra je jednou z 50 matiek, ktoré každý mesiac vstupujú do zdravotného strediska s deťmi v náručí a strachom v srdci, že ich sem nesú naposledy. Ich podvyživené deti sa trápia a matky jednoducho nemajú iné možnosti, ako ich zachrániť. Na to, aby sa Zahra vôbec dopravila do centra, bola nútená predať svoje šperky.

„Matkám poskytujeme zdravotné vzdelanie a ukážeme im, ako si pripraviť nejaké jedlo, aby sme predišli relapsu,“ hovorí Dr. Dhia Al-Haq Al-Omari, lekár z centra, „taktiež poskytujeme terapeutickú výživu pre deti, kým dosiahnu potrebnú hmotnosť, aby sme ich mohli pustiť domov za rodinami.“

Napriek najhorším obavám celej rodiny sa malej Doa’a po šiestich týždňoch zdravotný stav zlepšil. Až neuveriteľných 95% podvyživených detí sa zotaví, len čo dostanú potrebnú liečbu.

Teraz už ich len veľmi drahá spiatočná cesta domov. No centrum sa dokonca postaralo aj o to, aby bezpečne dopravili Doa’a aj Zahru späť do ich rodinného domu, ktorý je vzdialený viac ako hodinu cesty. Doa’a sa usmieva a je späť doma so svojou rodinou, z ktorej väčšina neverila, že ju ešte niekedy uvidí.

"Stačí mi, že sa moja dcéra vrátila živá a že sa usmieva a smeje." (© UNICEF/UN0279211/AlGhabri)

Buďte pri deťoch ako Doa’a

UNICEF tvrdo pracuje každý deň pre deti podobné ako Doa’a. Vedeli ste, že centrá výživy, presne ako vo vidieckej nemocnici Al-Zaidia, sú plne financované našimi podporovateľmi, presne ako vy?

Naši Svetoví rodičia menia životy týchto detí.

(© UNICEF)

Svetoví rodičia sú ľudia, ktorí sa starajú o deti a rodiny, na ktoré ostatní zabudli. Vyberte si svet, v ktorom žiadne dieťa nezostane hladné, len kvôli vojne, konfliktom alebo vysídleniu. Zaslúžia si predsa šancu.

Pridajte sa k nám aj VY. Staňte sa Svetovým rodičom a pomôžte deťom ako Doa’a vrátiť sa naspäť domov v zdraví.