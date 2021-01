Vaše novoročné predsavzatie môže zachrániť detský život

Rok 2020 bol náročný. Ukázal nám však aj to, na čom v živote skutočne záleží - byť zdravý a v bezpečí so svojou rodinou a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

V novom roku si robíme nové predsavzatia, aby sme boli zdraví a šťastní, vyzývame vás, aby ste urobili niečo špeciálne.

Tento rok urobte predsavzatie pre dvoch - jedno pre seba a jedno pre dieťa v núdzi. Keď sa vy budete mať lepšie, aj deti ako napríklad malý Akot, sa budú mať lepšie tiež.

Akotova cesta od ťažkej akútnej podvýživy k uzdraveniu za osem týždňov

Keď bol Akot prijatý do výživového centra s podporou UNICEF v dedine v Južnom Sudáne, bol ťažko akútne podvyživený, nemal chuť do jedla a bol často chorý.

(© UNICEF/UN0345054/Wilson)

Mal 8 mesiacov, obvod Akotovej rúčky bol 12,1 cm a vážil 6,3 kg. Jeho matka Anyang robila všetko preto, aby mohli nejak vyžiť. Pre jej deti, vrátane Akota, však nebolo jedlo na stole každý deň. Vďaka nedostatku potravy nebolo jeho telíčko odolné voči chorobám.

"Bolo strašné vidieť Akota trpieť a pýtala som sa sama seba, čo sa deje?" hovorí Anyang.

(UNICEF/UNI371862)

V tomto výživovom centre podporovanom UNICEF Akota vyšetrili a diagnostikovali akútna podvýživa. Na liečbu infekcií dostal antibiotiká a na liečbu podvýživy terapeutické jedlo pripravené na okamžité použitie (RUTF = Ready to Use Therapeutic Food).

Stačilo osem týždňov liečby a je z neho zdravý chlapček.

Je očividne aktívnejší; snaží sa postaviť a plazí sa všade ako jeho rovesníci. Nabral svaly, jeho pokožka žiari. Chuť do jedla sa mu výrazne zlepšila. A zje všetko jedlo, ktoré nájde, dokonca sa snaží kradnúť jedlo súrodencom, keď sa nepozerajú. "Som nesmierne šťastná," hovorí Anyang s očami naplnenými láskou pri pohľade na svojho syna.

Jednoduchá arašidová pasta zachraňuje životy každý deň, každú minútu.

Terapeutická výživa RUTF je navrhnutá na liečbu akútnej podvýživy u detí. Je založená na arašidovej paste obohatenej o sušené odstredené mlieko, olej, kombináciu vitamínov a minerálov a cukor. Cukor zvyšuje jej kalorickú hodnotu, ale robí ju aj sladkou, a preto je príťažlivejšia pre deti, ktoré bojujú s chuťou do jedla, čo sa často stáva v prípade akútnej podvýživy. Dieťatko sa podávaním výživy dostane k normálnej hmotnosti za 6-8 týždňov.

"Keď bude mať Akot dosť rokov, vezmem ho do školy." Dúfam, že sa z neho stane odborník na výživu, aby aj iné deti mohli získať pomoc, rovnako ako on, “hovorí Anyang.

Váš dar pomôže UNICEFu zabezpečiť a podať toto život zachraňujúce jedlo, ktoré zachraňuje životy detí ako Akot každý deň, každú minútu. Denná dávka výživy (raňajky, obed a večera) stojí 1€. 8-týždňová liečba pre jedno akútne podvýživené dieťa stojí 56€.

video //www.youtube.com/embed/gPI5pn8yozI