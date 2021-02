5 bežných mýtov o vakcínach

Šírenie mýtov a konšpirácií môže byť pre zdravie smrteľné. Toto sú najbežnejšie mylné predstavy o vakcínach.

Trojročná Anaelah dostáva orálnu vakcínu proti obrne v rámci imunizačnej kampane podporovanej v Kinshase, v Konžskej demokratickej republike, ktorej cieľom je ochrániť viac ako 3 milióny detí. (© UNICEF/UN0359974/Mulala)

Mýtus# 1: Vakcíny sú nebezpečné

Vakcíny sú bezpečné. Očkovanie je mimoriadne bezpečné a s veľmi nízkym rizikom závažných komplikácií alebo alergických reakcií. Konšpirácie o bezpečnosti očkovania a vedľajších účinkoch sú neodborné a nepravdivé.

Všetky vakcíny prechádzajú prísnym testovaním bezpečnosti vrátane klinických skúšok predtým, ako budú schválené pre verejnosť. Krajiny budú registrovať a distribuovať iba vakcíny, ktoré vyhovujú prísnym normám kvality a bezpečnosti. Po schválení sú vakcíny naďalej pozorne sledované, pretože bezpečnosť je vždy prioritou číslo jeden.

Pozrime sa napríklad na obrnu. Vysoko infekčná choroba, detská obrna, každoročne ochromovala státisíce detí. Liečba neexistuje, treba jej predísť. Po zavedení účinných vakcín v 50. rokoch sa obrna dostala pod kontrolu.

Ako partner organizácie Global Polio Eradication Initiative pomáha UNICEF každý rok globálne zaočkovať viac ako 400 miliónov detí proti tejto vysoko infekčnej chorobe.

Nebezpečný poliovírus dnes zostáva rozšírený iba v dvoch krajinách - Afganistane a Pakistane - a globálny výskyt prípadov detskej obrny sa od roku 1988 znížil o 99%.

Očkovanie zachraňuje životy a dáva deťom príležitosť žiť zdravo a naplno využiť ich potenciál. Deti, ktoré nie sú očkované, čelia chorobe, zdravotnému postihnutiu a smrti.



Mýtus #2: Vakcíny sú toxické

Nie je to pravda. Každá zložka vakcíny slúži na konkrétny účel, aby bola vakcína bezpečná, efektívna a dlhotrvajúca.

Antigén je neaktívna alebo oslabená forma vírusu resp. baktérie. Spúšťa imunitnú odpoveď v tele a učí naše telá, aby rozpoznali chorobu a bojovali proti nej.

Adjuvanty pomáhajú zvyšovať našu imunitnú odpoveď. To znamená, že pomáhajú vakcínam lepšie fungovať.

Konzervačné látky zabezpečujú, že vakcína zostane účinná. Pomáhajú zastaviť rast bakteriálnych a plesňových kontaminantov priamo vo vakcíne.

Stabilizátory chránia vakcínu počas skladovania a prepravy.

Napríklad vakcína proti osýpkam (MMR) obsahuje oslabenú verziu vírusu. To pomáha imunitnému systému rozpoznať vírus a vytvárať protilátky a pamäťové bunky potrebné na jeho ochranu v budúcnosti.

Odporúča sa, aby všetky deti mladšie ako 12 mesiacov dostali dve dávky vakcíny obsahujúcej osýpky. Potom sú chránené po celý život a zvyčajne nepotrebujú posilňovaciu dávku.



Matky a deti čakajú na očkovanie v zdravotnom stredisku v Ndjamene, hlavnom meste Čadu. (© UNICEF/UN0291197/Frank Dejongh)

Mýtus #3: Vakcíny spôsobujú autizmus

Nespôsobujú autizmus ani iné mentálne poruchy. Mýtus o možnom prepojení medzi vakcínou MMR a autizmom vyšiel zo štúdie Andrewa Wakefielda z roku 1998 a výskumníkov publikovaných v časopise The Lancet.

Takmer okamžite potom sa uskutočnili epidemiologické štúdie, ktoré nezistili nijaké dôkazy o súvislosti medzi očkovaním MMR a autizmom. Neskôr sa zistilo, že Wakefieldova štúdia bola chybná a podvodná a príspevok bol odstránený vo februári 2010.

Čo teda spôsobuje autizmus? Súčasné výskumy naznačujú, že poruchu nemožno vysvetliť jedinou príčinou, ale je pravdepodobne spôsobená kombináciou vývojových, genetických a klimatických faktorov.

Osemročný Lutfi je očkovaný proti záškrtu na klinike v jemenskom Adene, očkovanie pokračuje aj napriek pandémii COVID-19. (© UNICEF/UNI349181/Fahdl)

Mýtus # 4: Vakcíny nie sú potrebné

Vakcíny sú životne dôležité a potrebné. Správna hygiena a výživa nestačia na zastavenie infekčných chorôb. Veľa infekcií sa môže šíriť bez ohľadu na to, ako čistí sme. Aby sa tomu zabránilo, musí miera zaočkovanosti dosiahnuť dostatočnú úroveň.

Keď chránite svoje dieťa pred chorobami, chránite aj svoju komunitu. U mnohých infekčných chorôb, keď je zaočkovaná dostatočná časť populácie, je nepravdepodobné, že by sa infekčné choroby rozšírili - toto sa nazýva „kolektívna imunita“. Ak však ľudia nebudú očkovaní, môžu sa rýchlo znovu objaviť choroby, ktoré sa v niektorých oblastiach stali neobvyklými (viď. súčasná pandémia Sars-Cov-19).

V októbri 2019 zasiahla tichomorské ostrovné národy Samoa, Tonga a Fidži epidémia osýpok kvôli nízkej zaočkovanosti.

Vysokoinfekčné ochorenie - ktoré spôsobuje vyrážku a horúčku - zabilo viac ako 80 ľudí, väčšinou kojencov a malé deti a nakazilo viac ako 5600 ľudí. UNICEF reagoval urgentným dodaním takmer 300 000 vakcín a liekov.



video //www.youtube.com/embed/aKPjUwG1QNs



Mýtus # 5: Očkované deti spôsobujú prepuknutie choroby



Tiež nepravdivé tvrdenie. Imunizácia v súčasnosti každoročne zachráni 2 až 3 milióny životov. Existujú však zriedkavé prípady, keď sa choroba môže rozšíriť aj napriek očkovanej populácii.



Niektoré choroby sa menia a vyvíjajú, čo by mohlo mať vplyv na účinnosť vakcín. Kmeň baktérií alebo vírusov vo vakcíne musí byť rovnaký ako choroba.



Čo však s ohniskami vakcín? Vakcína proti obrne obsahuje malú časť oslabeného poliovírusu, ktorý mu umožňuje vyvolať imunitnú odpoveď u detí a chrániť ich pred infekciou. Ale v zriedkavých prípadoch, keď vakcínový vírus cykluje cez detské telá v čase, môže mutovať do škodlivej formy poliovírusu, ktorá spôsobí paralýzu a rozšíri sa na tých, ktorí nie sú očkovaní



Ak sú všetky deti v oblasti adekvátne imunizované, nemá tento vírus koho nakaziť a odumrie. Čím nižšia je imunita populácie, tým dlhšie tieto vírusy prežívajú.



Stalo sa tak v Jemene aj v Sudáne v septembri 2020. Ohniská detskej obrny vyvolanej vakcínami sa pripisovali čoraz nižšej úrovni imunity u detí. Obe krajiny čelia konfliktom, čo sťažuje dlhodobý prístup do odľahlých oblastí s vakcínami na záchranu života. Tímy UNICEF pokračujú v práci každý deň, aby dosiahli každé dieťa bez ohľadu na jeho situáciu.



Ak je populácia plne imunizovaná proti obrne, bude chránená proti šíreniu divých aj vakcínových kmeňov poliovírusu.



Preto musíme pokračovať v tejto dôležitej práci, aby sme sa dostali ku každému dieťaťu s pravidelnou imunizáciou a zabezpečili sme, aby boli deti a komunity chránené pred chorobami, aby mohli prežiť a prosperovať.

Pomôžte nám pokračovať v terénnych programov zakúpením darčeka pre život.