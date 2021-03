10 rokov vojny v Sýrii

Ozbrojený konflikt trvá už 10 rokov. Viac než prvá a druhá svetová vojna dohromady. K vojenskému konfliktu sa v roku 2020 pridal aj hospodársky prepad a pandémia COVID-19.

Je ťažké si predstaviť, že sa situácia v roku 2021, po najintenzívnejších rokoch konfliktu, môže ešte podstatne zhoršiť. Napriek tomu trojitá kríza v roku 2020, ktorá sa rozšírila do tohto roku, situáciu sýrskych detí ešte viac zhoršila.

Deti a ich rodiny, s pár najnutnejšími vecami v dedine Bāghūz predtým, ako sa vydali na dlhú a náročnú cestu do bezpečia - do tábora Al-Hol, ležiaceho takmer 300 km na sever. (© UNICEF/UN0277726/Souleiman)

Čo to všetko znamená v skutočnom živote?

Znamená to, že dve z troch rodín nedokážu zabezpečiť ani svoje základné potreby. Cena základného koša s potravinami sa zvýšila o 236 % a sýrska libra poklesla o 78 %. Pandémia COVID-19 ovplyvnila ekonomiku a sociálnu štruktúru spoločnosti. Vidíme nárast detských manželstiev. Viac detí musí pracovať, niektoré majú iba sedem rokov.

Len pred pár dňami sme sa počas návštevy centra podporovaného UNICEF vo Sweide rozprávali s 10-ročným Ahmedom. Rodičia jeho aj jeho súrodencov museli zobrať zo školy, aby išli pracovať na miestny trh za mizernú dennú mzdu, aby pomohli zabezpečiť rodinu. Takmer každé z desiatok detí v tomto centre malo podobný príbeh.

Sanaa, drží svoje 15-dňové bábätko v stane, ktorý je jej domovom v tábore Fafin v severnom vidieckom Aleppe. "Spíme vedľa seba, bábätko medzi nami, aby sme sa udržali v teple." (© UNICEF/UN0401392/Almatar)

Od začiatku vojny v roku 2011 sa v Sýrii narodilo takmer 5 miliónov detí, ďalší milión sa narodilo ako utečenci v susedných krajinách Sýrie. Tieto deti nepoznali nič iné ako smrť, vysídlenie a zničenie.

Takmer 6 miliónov ľudí zostáva v Sýrii vysídlených a od roku 2012 sa počet registrovaných detí utečencov v susedných krajinách zvýšil viac ako desaťkrát na 2,5 milióna detí.

Deti sú stále zabíjané a mrzačené.

Od začiatku konfliktu eviduje OSN 12000 zabitých detí. Skutočný počet je však zrejme ešte vyšší. (© UNICEF/UNI274513/Charbonneau)

Od roku 2011 bolo v Sýrii overených zabitých alebo zranených takmer 12 000 detí - to je dieťa každých 8 hodín za posledných 10 rokov. Sú to deti, ktoré dokázala OSN overiť prostredníctvom verifikačného procesu. Skutočné čísla budú pravdepodobne oveľa vyššie.

Vzdelávanie bývalo pýchou Sýrie, kde bol pred krízou počet detí zapísaných do školy nad 97%, ale krajina teraz čelí jedna z najväčších kríz vzdelávania v novodobej histórii.

1 z 3 škôl v Sýrii už nemôže byť použitá, pretože boli zničené, poškodené, chránia presídlené rodiny alebo sa používajú na vojenské účely. (© UNICEF/UN018882/Abdulaziz)

Takmer 3,5 milióna sýrskych detí nechodí do školy - z toho 40 % dievčat. To, čo vidíme v teréne, je to, že školské zariadenia sú preťažené. 1 z 3 škôl v Sýrii už nemôže byť použitá, pretože boli zničené, poškodené, chránia presídlené rodiny alebo sa používajú na vojenské účely. Mnohé zo škôl sú tiež zamínované.

Čo znamená táto kombinácia vojny a neexistencie vzdelania? Znamená to nedostatok príležitosti vrátiť sa na určitú úroveň normálu prostredníctvom vzdelávania. Minulý rok sa počet detí potrebujúcich psychosociálnu pomoc zdvojnásobil.

V roku 2020 sa UNICEFu podarilo pomôcť viac ako 12 miliónom ľudí v celej Sýrii. Aj keď humanitárna reakcia krízu nevyrieši, je absolútne nevyhnutná.