3 inšpiratívni učitelia

Z Kambodže, cez Pakistan, do Východného Timoru, títo učitelia zabezpečujú, že každé dieťa má možnosť pokračovať vo svojom vzdelávaní.

Milióny detí po svete nemajú prístup ku vzdelaniu kvôli chudobe, konfliktu či pandémii COVID-19. Bez kvalitného vzdelania, budú tieto deti musieť čeliť ešte väčším prekážkam pri hľadaní si zamestnania neskôr v živote.

Všetky deti majú právo na vzdelanie a teda na možnosť chodiť do školy kde im to bude umožnené. Či už v triede alebo doma, predstavujeme Vám troch učiteľov, ktorí sa usilujú vzdelávať každé dieťa, bez ohľadu na to kde sa nachádzajú.

Aj napriek diaľke

Ako slnko vychádza nad Prey Veng v Kambodži, Seng prichádza do komunitnej predškolskej školy s vozíkom plným detí. Pracuje tu už posledných 15 rokov.

Ako veľká časť jej študentov, aj učitelia bývajú aj 3 kilometre ďaleko, čo je veľká vzdialenosť pre malé nožičky. Pred pár rokmi si Seng uvedomila, že väčšina rodičov nie je schopná odviesť svoje deti do škôlky, a tak ich začala rozvážať sama na požičanom vozíku pripevnenom k svojej motorke.

Seng ich vyzdvihuje skoro ráno a priváža po vyučovaní.

Seng Noeun vezie po vyučovaní naspäť domov sedem študentov. (© UNICEF Cambodia/2018/Victoria Laroche Creux)

“Očakávala som, že počet detí, sa zníži, keď niektoré začnú navštevovať základnú školu, ale ich počet sa naďaľej zvyšoval.”

Z 30 detí v triede sú 4 postihnuté. Seng sa aj preto zúčastnila školenia, ktoré bolo zamerané na inkluzívne vzdelávanie, realizované vládou Kambodže a financované organizáciou UNICEF. Cieľom tohto školenia je najmä poučenie a školenie učeiteľov v konkrétnych zručnostiach potrebných na dosiahnutie kvalitnej a efektívnej výučby detí so zdravotným postihnutím.

5-ročný Chhun je jeden zo žiakov, ktorý je súčasťou triedy Seng už od jeho 3rokov. Narodil sa predčasne a v dôsledku toho trpí viacerými chorobami už od narodenia.

“Najprv nedokázal udržať ani pero,” vraví Seng. “Často býval chorý a chýbal približne 4-5 krát do mesiaca. ” Ale vďaka Sengovej odhodlanosi sa Chhun zlepšuje každým dňom a bude pripravený nastúpiť do prvej triedy už ďalší rok.

Premiestnila som triedu k sebe domov

Najeeba premenila jednu z miestností vo svojom dome na učebňu, aby mala priestor na výučovanie angličtiny, matematiky a prírodných vied. (© UNICEF/UNI340758)

Keď deti v Najeebinej rodine nemohli ísť do školských tried, Najeeba sa rozhodla priniesť triedu a výučbu k nim. “Rozhodla som sa, že ich budem učiť sama, a to doma,” vraví.

Ako milióny žiakov po svete, Najeeba nemala možnosť ukončiť svoje štúdium v škole kvôli pandémii COVID-19. “Najviac ma trápilo práve to, že pandémia narušila vzdelanie detí,” tvrdí Najeeba, 19 ročné dievča z najväčšej provincie Pakistanu, Balochistan.

"Chcela som aby sa vzdelávalo každé dieťa v mojej rodine, ale… nesmeli pritom vychádzať z domu."

Najeeba bola dobrovoľníčkou pre školu Mera Ghar Mera, čo v preklade znamená “Môj domov, moja škola.” Je to iniciatíva podporovaná UNICEF ako aj oddelením pre stredoškolské vzdelanie v Balochistan (Balochistan Secondary Education Department ). Cieľom je pomôcť zabezpečiť prístup deťom ku vzdelaniu aj napriek pandemii COVID-19 a s ním spojeným obmedzeným pohybom.

Najeeba premenila jednu z izieb u nich v dome na školskú učebňu, kde učí svojich žiakov predmety ako sú angličtina, matematika či prírodné vedy. Podporu a oporu vždy môže nájsť cez WhatsApp skupiny ku ktorým má prístup, a ktoré poskytujú poradenstvo o vzdelávaní v domácom prostredí.

Najeeba taktiež učí svojich študentov ako sa chrániť pred COVID-19, vrátane vysvetlenia dôležitosti umývania rúk či udržiavania fyzických odstupov.

8-ročná Miriam, patrí k deťom, ktoré benefitujú z vytvorených tried. “Cítim sa ako v škole,” tvrdí Miriam. “V škole, je tak veľa žiakov, že je to pre mňa niekedy náročné získať si pozornosť učiteľov. Tu je to jednoduché, kedže sme tu iba piati.”



Nechcel som, aby detit museli chodiť niekoľko kilometrov pešo do školy

V jednej z izolovaných častí Východného Timoru, si školský koordinátor Nicolau zvolil za životný cieľ priniesť kvalitné vzdelanie niektorým z najťažšie dosiahnuteľným deťom v krajine.

Bariéry ku vzdelaniu, ktorým musia deti v jeho krajine čeliť nie sú Nicolauovi cudzie. Už v mladosti to zažil na vlastnej koži, keď počas jeho štúdia v hlavnom meste prepukol násilný konflikt. Keďže si jeho rodičia nemohli dovoliť ďaľšie výdavky, musel sa vrátiť do rodnej dediny a ukončiť svoje štúdium.

Deti a školský koordinátor Nicolau štastne mávajúci z ich školy nachádzajúcej sa v odľahlej dedine v obci Ermera. (© UNICEF/UN0333048/Soares)

“V tej dobe, mala komunita veľmi starú školu a bolo tam viacero 17-ročných detí, ktorí chodili do prvého ročníka, ” tvrdí Nicolau.

“Ostatní museli cestovať veľké vzdialenosti každý deň, aby sa mohli vzdelávať v susednej dedine. Vidiac túto situáciu, vedel som, že chcem urobiť zmenu.”

A tak Nicolau zhromaždil miestnych rodičov a úradníkov a podelil sa o svoju víziu, ako by sa mohlo stať kvalitné vzdelávanie realitou aj pre ich dedinu.

“Rodičom chýbali vedomosti. Nevideli význam vo vzdelávaní pre svoje deti,” hovorí Nicolau. “Mladé dievčatá sa vydávali; ostatní sa zapájali do násilia v okolí. Chcel som to zmeniť.”

Stretnutie prebehlo úspešne. Prezident združenia rodičov a učiteľov daroval Nicolauovi pozemok, na ktorom dnes škola sídli.

Počas posledných 13 rokov, mohol Nicolau ako koordinátor školy pozorovať ako sa škola zlepšuje a rozrastá. Nicolau tvrdí, že žiaci sú teraz oveľa šťastnejší a spokojnejší.

“Majú prístup ku vzdelaniu a zdrojom, ktoré sa potrebujú naučiť. Už nemusia chodiť kilometre po vodu a ich učitelia sú schopní poskytnúť im kvalitné vzdelanie,” podotýka Nicolau.

“Mojou najväčšou túžbou do budúcnosti je, že sa životy týchto detí zmenia k lepšiemu. Chcem tu zostať a pokračovať vo výučbe, pretože chcem, aby sa to tu naďalej rozvíjalo ešte viac.”

