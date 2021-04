Svetový deň zdravia 7.apríl (fotoblog)

Témou Svetového dňa zdravia 2021 je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta“. Pandémia COVID-19 ešte viac odkryla nerovnosti vo svete. To, kde sa narodíme, predurčuje ako zdravo budeme žiť a akú starostlivosť dostaneme.

S rozšírením Covidu-19 po celom svete zachraňujú čisté ruky viac životov ako kedykoľvek predtým. Jednoduchý proces umytia rúk je tou najlepšou ochranou, ktorú proti tomuto ochoreniu máme. Napriek tomu je tento základný úkon, ktorý mnohí považujú za samozrejmosť, mimo dosahu miliárd ľudí z celého sveta.



Pre tých, ktorí prístup k čistej vode a k mydlu majú však môže byť umývanie rúk život zachraňujúce. Prečítajte si príbehy detí z celého sveta, ktoré túto možnosť majú.

MALI

13-ročná Hamsatou Bolly si dôkladne čistí ruky v tábore IDP v Mopti. Zo svojej dediny v Bankass utiekla po útoku.

„Bola som vystrašená,“ hovorí Hamsatou. Teraz žije v tábore podporovanom UNICEF, kde trávi väčšinu svojich dní v priestore pre deti. „Páči sa mi tu a som tu šťastná, pretože tu nedochádza ku konfliktom.“

Od vypuknutia pandémie Covid-19 komunitní zamestnanci školení UNICEFom učia deti o hygiene a zdraví. Hamsatou chodí s novými vedomosťami po tábore od dverí k dverám a svoje poznatky zdieľa s ostatnými deťmi, ktorým tiež vysvetľuje dôležitosť umývania rúk a dodržiavania odstupu.

(© UNICEF/UNI332257/Keïta)

(© UNICEF/UNI332263/Keïta)

POBREŽIE SLONOVINY

Až 45% škôl na celom svete nemá zariadenia na umývanie rúk vodou a mydlom. To znamená, že viac než 900 miliónov školákov nemá prístup k mydlu a vode. Viac než jedna tretina škôl na celom svete a polovica škôl v najmenej rozvinutých krajinách nemá pre deti žiadny priestor na umytie rúk.

Títo školáci na Pobreží Slonoviny prístup k umývaniu rúk majú a z ich úsmevov môžeme usúdiť, že sú z toho naozaj šťastní.

(© UNICEF/UNI280305/Dejongh)

AFGANISTAN

Umývanie rúk mydlom je jednou z najlacnejších a najefektívnejších činností, ktoré môžeme spraviť pre ochranu seba a ostatných pred koronavírusom a taktiež pred mnohými inými infekčnými ochoreniami. Nie je to síce finálne riešenie, no bezpochyby je to tou najlepšou ochranou, ktorú máme.

Toto dievčatko z dediny Rabat Mirzaha v Afganistane si svoje ruky umýva rado a pravidelne.

(© UNICEF/UNI59380/Noorani)

VÝCHODNÝ TIMOR

Podľa najnovších údajov majú len 3 z 5 ľudí na prístup k umývaniu rúk. 12-ročný Bajilio je jeden z nich a s palcami hore nám ukazuje, aké je umývanie rúk jednoduché.



UGANDA

„Mama vraví, že ak sa povrchov v našom dome dotkneme špinavými rukami, stanú sa tak kontaminovanými a môže to mať negatívny vplyv na naše zdravie,“ hovorí Jonathan.

Na ochranu svojej rodiny pred koronavírusom vedie Veronica so svojimi deťmi pravidelné rozhovory o tomto ochorení a tom, ako sa pred ním chrániť.

(© UNICEF/UNI327665/Abdul)

BANGLADÉŠ

Dievča z etnickej skupiny Rohingov si umýva ruky v utečeneckom tábore v Cox’s Bazar. Keďže sa koronavírus šíri po celom svete, každý jeden z nás je zraniteľný. V bangladéšskom Cox’s Bazar žije v neistých podmienkach viac ako 854 000 utečencov z etnickej skupiny Rohingov v prístreškoch z bambusu a plachiet. Je to jeden z najväčších a najhustejšie osídlených utečeneckých táborov na svete. Mnoho z nich nemá prístup k mydlu a čistej vode.

VANUATU

Na Vanuatu je viac ako 70 % školských vodovodov v zlom stave a 68 % škôl nemá funkčné zariadenia na umývanie rúk. Tieto deti v škole Eton Center na ostrove Efate majú možnosť umývania rúk vo svojej škole vďaka UNICEFu.

(© UNICEF/UN0224246/Sokhin)

SPOJENÉ ŠTATY AMERICKÉ

4-ročná Margot vie, aké dôležité je umývanie rúk.. V pracovný deň by bola zvyčajne v škôlke, no od polovice marca ostala Margot doma so svojou rodinou - spolu s viac ako miliónom ďalších detí v New Yorku.

(© UNICEF/UNI325493/Bajornas)

TALIANSKO

Francesca (7) sa učí, ako si správne umývať ruky, čo je pre ňu kľúčovým krokom

k ochrane pred ochorením. Francesca je jedným z niekoľkých detí migrantov, ktoré navštívil zdravotnícky tím podporovaný UNICEFom v Ríme.

(© UNICEF/UNI319153/Romenzi)

(© UNICEF/UNI319154/Romenzi)

„Hlavným problémom, s ktorým sa v tomto období stretávame, je to, že migranti a utečenci si neuvedomujú riziká ochorenia Covid-19. Mojou úlohou je stretnúť sa s nimi a vysvetliť im

o aký vírus ide, ako sa pred ním chrániť a aké pravidlá musia dodržiavať aby boli v bezpečí,“ hovorí Abdoul Bassite.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým nemôžeme nechať najzraniteľnejšie skupiny ľudí uniknúť našej pozornosti.

UNICEF pôsobí vo viac ako 190 krajinách a vytvára partnerstvá s vládami, zdravotníckymi pracovníkmi a ďalšími respondentmi v prvej línii, aby pomohli deťom a ony tak ostali zdravé, v bezpečí a aby pokračovali vo vzdelaní bez ohľadu na to, kto sú alebo kde žijú.

Covid-19 je jedným z najväčších bojov v našej histórii, no napriek tomu je to boj, ktorý môžeme spoločne vyhrať. Ste s nami?