Rodiny sa snažia dostať do bezpečia po erupcii sopky na ostrove Svätý Vincent

20 000 obyvateľov bolo vyzvaných na povinnú evakuáciu z dôvodu očakávanej erupcie sopky, ktorá sa prebudila k životu po 42 rokoch.

KINGSTOWN, 10. apríl 2021 – Okamih, ktorého sa Meddesha Johnson najviac obávala, naraz prišiel.

Meddesha Johnson so svojou mesačnou dcérou Emily v náhradnom ubytovaní. (© UNICEF/UN0438405/Garraway)

Posledných päť mesiacov žila obyvateľka Georgetownu z leewardskej strany ostrova Svätý Vincent v obavách, že bude musieť v krátkej chvíli opustiť svoj domov, keďže sopka La Soufriere v horách nad domom jej rodiny sa prebúdzala k životu. Posledná erupcia sopky nastala v apríli 1979, a 24-ročná Meddesha poznala iba príbehy z tohto traumatického zážitku od starších členov jej rodiny či susedov.

A teraz, popoludní dňa 8. apríla 2021, takmer na deň presne po 42 rokoch, bola Meddesha a ďalších 20 000 obyvateľov v ohrozenej červenej zone vyzvaných na povinnú evakuáciu. Veci mali poväčšine zbalené a čakali na výzvu na evakuáciu. V rýchlosti nasadli do vlastných áut či autobusov poskytnutých vládou a vydali sa na cestu do viac ako 60 krízových vládnych cantier, ktoré boli otvorené v bezpečnej oblasti tejto Východokaribskej krajiny.

Meddesha však mala o jeden dôvod na obavy navyše – svoju jednomesačnú dcérku Emily. Mladá mamička strávila posledné mesiace svoho tehotenstva plná nepokoja, pozorne sledujúc správy od tímu expertov, ktorí začali sopku podrobne monitorovať už v roku 2020. Oranžový stupeň výstrahy – druhý najvyšší – bol vydaný v decembri 2020.

Mapa vulkanicky nebezpečných zón (nemo.gov.vc)

“Neboli to ľahké časy, pretože som žila v neustálej obave, čo sa stane, ak by erupcia nastala v čase môjho pôrodu. Tiež som si predstavovala, že erupcia nastane nečakane a so svojou dcérkou by som nestihla ujsť do bezpečia,” hovorí Meddesha.

Našťastie v tomto prípade Meddeshi a väčšine ostatných obyvateľov z ohrozenej zóny sa podarilo včas utiecť a erupciu sopky sledovali z bezpečia ich dočasných domovov. Sopka chrlila stĺpy a oblaky popola do výšky šiestich kilometrov menej ako 12 hodín po vydaní výzvy na povinnú evakuáciu.

“Stihli sme to práve včas,” hovorí zamyslene Meddesha držiac v náručí svoju milovanú dcérku.

Budúcnosť je pre vysídlených obyvateľov neistá. Vláda oznámila, že veľa z nich bude môcť na Svätom Vincente ostať, avšak spriatelené susediace krajiny v oblasti Karibiku vyjadrili svoju vôľu na otvorenie hraníc pre vysídlených obyvateľov Svätého Vincenta. Meddesha a tisíce ďalších evakuovaných obyvateľov s nádejou očakávajú zverejnenie detailov tohoto plánu.

Medzičasom je tiež pre nich veľkou výzvou dodržiavať v krízových centrách súbor nariadení a pravidiel na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19.

Zástupca UNICEFu pre Východokaribskú oblasť, Dr. Aloys Kamuragiye reflektuje, že organizácia sa na scenár erupcie sopky pripravovala už celé mesiace vopred, a preto bola schopná okamžite zareagovať.

“Za menej ako 24 hodín sme boli schopní dodať život zachraňujúcu vodu a hygienické potreby na Svätý Vincent vďaka nášmu partnerstvu s Karibskou agentúrou pre riadenie humanitárnych kríz (CDEMA) a logistickej podpore Barbadoských obranných síl, ktorých flotila prepravila spomínanú pomoc na Svätý Vincent. Naším prvoradým záujmom je zabezpečiť všetko potrebné nielen pre 5000 detí a ich rodiny, ktorí sa ocitli v zóne priameho ohrozenia, ale aj pre všetkých ostatných obyvateľov Svätého Vincenta, ktorí budú potrebovať našu podporu a pomoc v týchto neľahkých časoch. Ubezpečujeme ich, že budeme pri nich stáť,” hovorí Dr. Kamuragiye.