Mali: slnko + rádio = škola

Ako rádiá na solárnu energiu pomáhajú vysídleným deťom a deťom v konfliktom zasiahnutých oblastiach učiť sa na diaľku.

Deti v Mali, ktoré nemôžu navštevovať školu, sa učia prostredníctvom hodín vysielaných cez rádio na solárnu energiu. (UNICEF/UN0430942/Keïta)

Pretrvávajúca neistá situácia v strednom a severnom Mali je príčinou zdĺhavej humanitárnej krízy, v dôsledku ktorej bolo pozastavené vzdelávanie, nefungujú zdravotné a sociálne služby a bolo vysídlených viac ako 300 000 ľudí – z toho viac ako polovica detí.

Už pred pandémiou bolo zatovrených viac ako 1300 škôl. Opatrenia zamerané na zastavenie pandémie definitívne zatvorili školy po celej krajine. Študenti tak stratili prístup ku vzdelaniu.

UNICEF ako odpoveď začal v konfliktom zasiahnutých oblastiach distribuovať rádiá na solárnu energiu pre domácnosti a skupiny študentov - tam, kde môže až 15 mladých ľudí využívať jeden prístroj. Prostredníctvom rádií tak môže pokračovať vzdelávanie tých, ktorí by boli inak o takúto možnosť Deti vďaka tomu môžu pokračovať vo vzdelávaní sa v bezpečnom prostredí.

Aichata (15) počúva učivo cez rádio nabíjané solárnou energiou v regióne Ségou, Mali. (UNICEF/UN0430949/Keïta)

Aichata (15) chodievala do školy v Diabaly, malom mestečku v južnom regióne Ségou. Niekoľko mesiacov po tom, ako bola Aichatina škola zatvorená, jej otec rozhodol, že sa celá rodina presťahuje do mesta Ségou, kde bola Aichata zapísaná do školy Adama Dagnona. Škola jej poskytla rádio na solárnu energiu, ktoré jej umožnilo pokračovať vo vzdelávanmí a tiež dobehnúť zameškané učivo. „Vďaka tomuto rádiu som mohla na diaľku navštevovať všetky hodiny. Veľmi mi to pomohlo, že som sa takto mohla vrátiť do školy.“

Makono (13) je tiež študentom školy Adama Dagnon. Jeho rodina bola nútená kvôli ozbrojeným konfliktom opustiť južný región Koulikoro a presťahovali sa do asi 200 km vzdialeného mesta Ségou.

Makono (13) študuje doma počas návštevy vzdelávacieho inšpektora UNICEF v Ségou, Mali. (UNICEF/UN0430944/Keïta)

„Ja som najstarší. Každú stredu a štvrtok večer vyzvem svoje sestry, aby sa ku mne pridali a počúvame spolu vyučovanie cez rádio,“ hovorí Makono. Vzdelávacie programy, ktoré sa vysielajú cez rádio, nepoužívajú iba deti, ktoré kvôli vzdialenostiam nemôžu prísť do školy, ale tiež všetci tí, ktorí ich potrebujú ako doplnkové vzdelávanie po vyučovaní.

Makono a jeho sestry sa doma učia cez rádio. (UNICEF/UN0430946/Keïta)

Aichata sa každú stredu a štvrtok večer stretne so svojimi kamarátmi a učia sa spolu. „Predtým som nemala rada gramatiku, pretože som jej nerozumela a zdala sa mi ťažká. Ale teraz mám celkom dobré známky,“ hovorí. „Raz som mala dokonca 8 bodov z 10 – bola som na seba naozaj hrdá!“

Aichata (druhá sprava) sa stretáva so svojimi kamarátkami a spolu sa učia cez rádio.. (UNICEF/UN0430950/Keïta)

Educo je partnerom UNICEFu v centrálnych regiónoch Ségou a Mopti. Organizácia je zodpovedná za vyhľadávanie a identifikáciu domácností, ktoré by mohli mať z poskytnutia rádia úžitok a úzko spolupracuje so školskými výbormi pri distibúcii rádií a monitorovaní výsledkov.

„Chodíme do domácností a uisťujeme sa, že deti skutočne rádio využívajú. Zároveň sledujeme ako vo vzdelávaní pokračujú,“ hovorí Dioukou Konate, vedúci humanitárneho projektu Educo pre región Ségou počas jeho návštevy u Aichaty.

Aichata študuje z domu počas návštevy Dioukou Konateho, vedúceho humanitárneho projektu Educo v Ségou, Mali. (UNICEF/UN0430951/Keïta)

Iba v samotnom regióne Ségou boli rádiá na solárnu energiu distribuované do viac ako 1500 domácností. Táto snaha je zmnohonásobená tým, že pri každom prístroji sa stretáva skupinka študentov, ktorých zvyčajne vedie miestny učiteľ na dôchodku. Ten im vie v prípade potreby vysvetliť učivo, ktorému neporozumeli.

Makono a Aichata hovoria, že sa do novej školy integrovali ľahko – a obidvom sa im na hodinách darí dobre. Makono sa dokonca chce stať učiteľom. „Moji rodičia nechodili do školy .a tak niekedy, keď niečomu nerozumiem, musím pomoc hľadať u iných ľudí,“ hovorí. „Teraz však viem, že ak budem v škole na sebe tvrdo pracovať, moji rodičia sa na mňa budú môcť spoľahnúť.“

Aichatiným snom je stať sa riaditeľkou školy, aby mohla pomáhať vzdelávať sa všetkým deťom. „Viem, že je to veľmi ambiciózny plán, že každé dieťa v Mali bude chodiť do školy,“ hovorí. „Ale som si istá, že jedného dňa sa tento môj sen naplní.“

