Čo chýba deťom utečencov

Utečenci vo vlastnej krajine. Etnický konflikt v Etiópii donútil k vysídleniu desaťtisíce ľudí, vyhnal z domova mnohé rodiny s deťmi.

Hayat (10) si ohrieva ruky nad ohňom v tábore Chagni.

Etiópia - Hayria (11) si pamätá deň, keď bola napadli jej dedinu. "Keď som prvýkrát počula výstrely, nemyslela som si, že to je niečo vážne. "Ale zvuky sa stále viac približovali.“

Jej rodina v obave o ich bezpečie utiekla z domu v Dangur v severozápadnej Etiópii a prenocovala v dome jej babičky.

Streľba pokračovala celú noc. "Bola som vydesená." Nemohla som prestať plakať, “hovorí Hayria.

Rodina sa rozhodla vycestovať do susedného regiónu Amhara a nakoniec dorazila do mesta Chagni, kde je podľa tamojšej vlády momentálne asi 49 000 vnútorne presídlených osôb.

Keď napadli jej dedinu, 11-ročná Hayria Awokeová utiekla so svojou rodinou do bezpečia. (© UNICEF/UN0418410/Ayene)

"Neviem kde sú moji kamaráti. Neviem čo sa s nimi stalo,“ hovorí Hayria, ktorá je jedným z asi 20 000 násilne vysídlených detí v Benishangul-Gumuz.

Rovnako ako mnoho ďalších detí, aj ona sa tešila na ďalší školský rok. „Moja mama mi už kúpila zošity. Veľmi by som chcela opäť začať učiť. Chýba mi škola a kamaráti. “

Hayria hovorí, že si stále pamätá výstrely, ktoré počula v deň útoku na jej dedinu. (© UNICEF/UN0418411/Ayene)

Hayria sa chce stať lekárkou, aby mohla pomáhať liečiť chorých. Nevie však, kedy sa bude môcť vrátiť do svojej školy alebo dokonca domov. Zatiaľ so sestrou robia všetko preto, aby pomohli svojej matke.

UNICEF v koordinácii s regionálnou vládou v Amhare poskytuje čistú vodu pre obyvateľov tábora pre vnútorne vysídlené osoby. (© UNICEF/UN0418429/Ayene)

Za podpory USAID bol UNICEF schopný nainštalovať päť 10 000-litrových nádrží na uskladnenie bezpečnej pitnej vody pre ľudí v tábore.

Deti sa hrajú na mieste, kde sa distribuuje pitná voda. (© UNICEF/UN0418428/Ayene)

Čistá voda sa dodáva pravidelne a UNICEF koordinuje s regionálnou vládou v Amhare dodávky výživných potravín, liekov a ďalších potrebných zásob.

Zdravotná sestra podáva malému dieťaťu doplnok vitamínu A v tábore pre vnútorne vysídlené osoby. (© UNICEF/UN0418393/Ayene)

Život v tábore je tvrdý. Tábor je preplnený, nie je tam dostatok prístreškov a pre rodiny s deťmi je ťažké nájsť dostatok jedla pre všetkých. Vysídlené deti sa často stávajú obeťami sexuálneho násilia. UNICEF preto spolupracuje s partnermi na dodávaní hygienických sád pre ženy a dievčatá, ako aj hier pre deti a stanov.

Ľudia sa zhromažďujú pred stanmi v tábore pre vnútorne vysídlené osoby. (© UNICEF/UN0418434/Ayene)

Hayat (10) si tiež pamätá deň, keď musela s rodinou utiecť z domu, výkriky v jej susedstve, ktoré ich upozorňovali na blížiace sa nebezpečenstvo. "Spaľovali našu úrodu a oheň sa blížil k nášmu domu. Moja matka zhromaždila mňa a mojich súrodencov a utiekli sme. Veľmi som sa bála.“

Hayat utiekla zo svojho domu v regióne Benishangul-Gumuz, keď jej dedinu napadli ozbrojenci. (© UNICEF/UN0418424/Ayene)

Hayat a jej rodina tiež utiekli do tábora v Chagni. Hovorí, že život v tábore je ťažký, ale je vďačná za to, že žije. A rovnako ako Hayria sa teší, že sa bude môcť vrátiť do školy a opäť vidieť svojich spolužiakov.

„Mala som rada matematiku, pretože naša učiteľka vždy dbala na to, aby sme naozaj pochopili učivo. Vždy som ako prvá odpovedala na jej otázky a ona ma neustále povzbudzovala."

Hayat sa teší, že sa jedného dňa bude môcť vrátiť do školy a znova vidieť svojich kamarátov. (© UNICEF/UN0418425/Ayene)

Hayatina matka Kedija sa teší na to, že sa jej dcéra opäť začne učiť. "Je veľmi šikovná žiačka. Pýta sa ma, či ju môžem poslať späť do školy. Bojí sa, že čím dlhšie bude preč, tým viac bude zaostávať.“